شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الملك سعود الطبية تحذر السيدات من "الحلزون" والان نبدء بالتفاصيل

حذرت مدينة الملك سعود الطبية من الادعاءات غير الدقيقة ، والمتمثلة في وضع بعض السيدات "كائن الحلزون" على بشرة الوجه، معتقدين بذلك أنه يفرز موادًا يروج لها بمفعول خارق لشد البشرة، مما يحدث الضرر عليها. وتؤكد بأن علاجها لأمراض الجلدية ادعاءات ليس لها أساس من الصحة.

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