2020-12-13

زعقان مشرفًا تربويًا في تعليم جازان

متابعات الخليج 365- جازان

أصدر مدير عام إدارة التعليم بمنطقة جازان، الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، قرارًا إداريًّا يقضي بتكليف رمزي بن أحمد فتح الدين زعقان مشرفًا تربويًا بإدارة الإشراف التربوي لقسم اللغة الإنجليزية بمكتب التعليم بمحافظة أبو عريش.

ويُعتبر “زعقان” من الكفاءات الإدارية المتميزة في تعليم منطقة جازان، وسبق أن حصل على دورات خارجية آخرها بالولايات المتحدة الأمريكية.

“متابعات الخليج 365” تقدم خالص التهاني لـ ”زعقان”، متمنيةً له مزيدًا من التوفيق والنجاح في حياته العملية.

