2020-12-13

فيديو.. رئيس الجزائر بعد تعافيه من كورونا: نلتقي في أرض الوطن

متابعات الخليج 365 - متابعة

طمأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الشعب الجزائري على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا مؤخرًا.

وقال الرئيس تبون في مقطع فيديو له عبر تويتر : “الحمد لله على العافية بعد الابتلاء، شفا الله المصابين ورحم المتوفين وواسى ذويهم”.

وتابع : موعدنا قريب على أرض الوطن، لنواصل بناء الجزائر الجديدة.. وستبقى الجزائر دومًا واقفة بشعبها العظيم، وجيشها الباسل، سليل جيش التحرير الوطني، ومؤسسات الدولة.

وقال تبون إنه اليوم بفضل الأطباء الجزائريين بالمستشفى العسكري والأطباء الألمان، بدأ طريق التعافي الذي يمكن أن يأخذ قرابة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع إضافية، حتى يتمكن من استجماع قواه الجسدية كاملة.

وأضاف: “بُعدي عن الوطن ليس نسيان الوطن، فأنا أتابع يوميًا، إن لم نقل ساعة بساعة، كل ما يجري في البلاد وعند الضرورة أعطي تعليماتي”.

وأكد الرئيس الجزائري أنه طلب تكليف سلطة الانتخابات باستكمال صياغة قانون الانتخابات في أقرب وقت.

وفي سياق آخر، شدد تبون على أن الجزائر أقوى مما يظنه البعض وقال: “كنا نتوقع ما يجري في المنطقة”.

