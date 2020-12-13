الغذاء والدواء : لقاح كورونا لمن هم فوق الـ16 عامًا والتطعيم على جرعتين

2020-12-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء لقطاع الدواء الدكتور عادل الهرف أن الهيئة اتخذت كل الإجراءات والتدابير عن تسجيل لقاح كورونا الذي قدمته شركة فايزر – بيونتيك وقامت بمراجعة كافة الملفات التي أكدت أن اللقاح آمن وفعال وليس له أية أعراض جانبية مغايرة لأعراض اللقاحات الأخرى.

وحول الفئات العمرية التي سيكون متاحًا لها الحصول على اللقاح قال الهرف إنه تم تحديد الفئة العمرية التي تبدأ من 16 عامًا فما فوق كفئة مستهدفة لإجراء اللقاح.

وأشار الهرف إلى أن لقاح كورونا سيتم على جرعتين بينهما 21 يومًا مشيرًا إلى أهمية التقيد بهذا الأمر.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أوصى الجميع بالحرص على أخذ لقاح كورونا حتى لمن سبق تعافيهم من المرض.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم : توصيتنا للجميع، الحرص على الحصول على اللقاح، ومن جملة من نوصيهم المتعافون من الفيروس، حيث لم تثبت الدراسات عدم احتمالية إصابتهم مجددًا.

وأوضح العبدالعالي أنه بإمكان أي شخص أخذ لقاح كورونا دون إجراء فحوصات سابقة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك خطة لتوزيع اللقاح يسبقها مرحلة استطلاع حالة الشخص من خلال بعض الأسئلة التي يوجهها له الفريق الطبي قبل حصوله على اللقاح.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء أعلنت الخميس الماضي موافقتها على تسجيل لقاح كورونا من إنتاج فايزر-بيونتيك (Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine) في المملكة العربية السعودية، بعد أن تقدمت شركة “فايزر” لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

وجاء قرار موافقة “الهيئة” على تسجيل لقاح كورونا وإتاحة استخدامه استنادً إلى البيانات التي تقدمت بها شركة “فايزر” بتاريخ 24 نوفمبر 2020م، إذ باشرت الهيئة – فور اكتمال المتطلبات – عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.



