مستوى المياه في سدود إسطنبول ينخفض لأدنى مستوى منذ 10 سنوات

2020-12-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

انخفض منسوب المياه في سدود إسطنبول، أكبر مدن تركيا من حيث عدد السكان، إلى 22.15 %، مقارنة بنسبة 35.50% في العام الماضي.

وأفادت صحيفة Ahval أن السدود والبرك التي تزود المدينة الضخمة بنحو 15 مليونًا بالمياه، تبلغ سعتها 868.6 مليون متر مكعب من المياه، لكنها حاليًا عند مستوى 185.8 مليون متر مكعب فقط، وفي الوقت نفسه، تستهلك إسطنبول في المتوسط ​​2.8 مليون متر مكعب من المياه يوميًا.

وتبلغ مستويات المياه في سد إسترانكالار في المدينة 26.98% بينما سجل سد تركوس 22.82%، وسازليدير 5.54 %، وأليبيكوي 28.54%، ويرجع انخفاض منسوب المياه بنسبة كبيرة إلى انخفاض هطول الأمطار الموسمي لتصل إلى أدنى مستوى سنوي لها منذ 10 سنوات كاملة.

وكانت قد أفادت وزارة الزراعة والغابات التركية، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إن إسطنبول يمكن أن تعيش على ما تبقى من إمدادات المياه لمدة شهرين ونصف فقط، موضحة أيضًا أن مستوى المياه في أنقرة، عاصمة تركيا، يبلغ 12% فقط.