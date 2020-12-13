شكرا لقرائتكم خبر عن مخطط إيراني حوثي لتدمير الاقتصاد اليمني والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة «خبر» للأنباء عن اقتصاديين وتجار في صنعاء قولهم: إن القيادي الحوثي بسام الغرباني وكيل قطاع التجارة الداخلية في حكومة الانقلاب عقد اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في صنعاء لبحث ما أطلقت عليه المليشيا توسيع دائرة التجار المستوردين. وأكدت أن المليشيا الإرهابية تسعى لإدراج نحو 75 تاجراً حوثياً من قياداتها ضمن قوائم كبار التجار المستوردين لمختلف السلع والبضائع لممارسة مغالطة على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
ولفتت إلى أن المليشيا تسعى إلى تدمير الاقتصاد الوطني وتفخيخه واستغلال عملية الاستيراد لأهداف إرهابية وعسكرية في مقدمتها تهريب الأسلحة ومواد صناعة الألغام والمتفجرات وتهريب الصواريخ الإيرانية المفككة.
وتأتي هذه الخطوة الحوثية بعد يوم من لقاء جمع وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب عبدالوهاب الدرة بالحاكم العسكري الإيراني في صنعاء حسن إيرلو المنتحل صفة سفير طهران.
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