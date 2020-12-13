شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: ٩٠٪؜ من السعوديين التزموا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت دراسة طبية سعودية حديثة أن نحو ٨٠٪؜ من المجتمع السعودي كانوا على علم ويقين بمدى أهمية البقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي كعامل أساسي لمنع انتشار فايروس كوفيد-١٩.

وبينت الدراسة، التي قدمها باحثون من جامعة حائل وجامعة الطائف ونشرت في مجلات عالمية علمية محكمة وشارك فيها أكثر من ٥ آلاف مشارك من الجنسين من جميع مناطق المملكة ومن فئات عمرية مختلفة ومستويات تعليم ودخل متعددة لتغطية شرائح المجتمع كافة، مدى وعي المجتمع السعودي وتطبيقه للإجراءات الوقائية بما فيها البقاء في المنزل للحد من انتشار الفايروس المسبب لجائحة كورونا.

من جهته، كشف الباحث الرئيسي للبحث الأستاذ المساعد في الكائنات الدقيقة الطبية بجامعة حائل عبدالرحمن صالح بازيد أن ٩٠٪؜ من المجتمع السعودي كان لديهم وعي عال بالإجراءات الاحترازية مثل لبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار خلال فترة الجائحة، إذ كان موقع وزارة الصحة هو المصدر الرئيسي للحصول على معلومات ذات علاقه بجائحة كورونا، وهذا يدل على الوعي العالي لدى المجتمع السعودي وعدم الانسياق خلف الشائعات، مشيرا إلى أن ٩٠٪؜ من المجتمع التزموا بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الجائحة من لبس الكمامة وعدم لمس الوجه إلا بعد غسل اليدين أو استخدام المعقم.

كما أثبتت الدراسة ارتفاعا طفيفا عند النساء والأشخاص ذوي الدخل المحدود والأشخاص ذوي التعليم العالي مقارنة بأقرانهم في تطبيق الإجراءات الاحترازية. وأضاف: خلصت الدراسة إلى أنه سيتم احتواء الجائحة بالمملكة في القريب العاجل نظرا لجهود وزارة الصحة في توعية المجتمع وتزويده بالمعلومات والطرق اللازمة لاحتواء الجائحة وهو ما أثمر اليوم من انخفاض في عدد حالات الإصابة، لافتا إلى أن الباحثين المشاركين في الدراسة هم الدكتور عبده الدرهمي، الدكتور نايف بن صالح، الدكتور عمر الثمالي، والدكتور صبوحي شرواني.