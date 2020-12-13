«الصحة»: تسجيل 139 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 202 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 359888 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 202 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 350549 حالة.

كما تم تسجيل 12 وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6048 حالة.

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