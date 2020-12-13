3 مدن تتصدر إصابات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية

«الصحة» كشفت عن أرقام المصابين الرسمية..
كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الأحد، 139 إصابة.
وجاءت الرياض في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 23إصابة جديدة، وحلّت جدة في المرتبة الثانية بـ19حالة، فيما تم تسجيل 8 في المدينة المنورة و7 في كل من مكة المكرمة والطائف ووادي الدواسر و6 في الدمام و5 في تبوك و4 في كل من ظهران الجنوب وبلجرشي والخرج.
كما تم تسجيل 3 حالات في كل من حوطة سدير وخميس مشيط زالظهران وحالتين فقط في كل من رفائع الجمش وحائل وبريدة وأبها ونجران وينبع والقطيف والقريات.
وأخيرًا حالة واحدة في كل من الحرجة وأحد رفيدة وسكاكا وجازان والمجمعة والخبر والهفوف وبيشة والدوادمي وعنيزة والأرطاوية والعيون والعلا وليلى والمزاحمية والخفجي ومركز حدود الحديثة ورجال ألمع والمبرز وبللسمر.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 359888 حالة.
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