الصحة توضح الفئات المستهدفة من لقاح كورونا: سيكون عبر مراحل

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، أن المملكة العربية السعودية ضمن الدول التي تشهد انحسارًا وتراجع الحالات المصابة بكورونا.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في مؤتمر كورونا، الأحد، إن التقارير المتعلقة باللقاحات حول العالم تبشر بالخير، مشيرًا إلى أن المملكة لديها إجراءات صارمة للتأكد من قوة الدراسات من حيث مأمونية اللقاحات.

وعبّر عن أمله في مواصلة الجهود واستمرار مسؤوليات الجميع واستشعار قيمة هذه اللقاحات.

وأشار إلى أن الحصول على لقاح كورونا سيكون عبر مراحل ولكل مرحلة أولوياتها، مناشدًا الجميع الجميع الحصول على اللقاح.

وأكد أن الفئات الأكثر عُرضةً لخطر الإصابة بالفيروس ستكون لها الأولوية في الحصول على اللقاح.