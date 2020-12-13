تنبيه من منصة «أبشر» بخصوص خدماتها الإلكترونية

حددت آلية التحميل

دعت منصة أبشر المستفيدين منها إلى تحميل تطبيق أبشر أفراد الجديد كليًّا بنسخته التجريبية؛ للحصول على تجربة فريدة لخدمات أبشر الإلكترونية. ونشرت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، طريقة تحميل التطبيق التجريبي كالتالي: أجهزة أبل أجهزة أندرويد وتقدم منصة «أبشر» كافة الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ودون حاجة للذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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