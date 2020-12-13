تقويم التعليم والتدريب تطلق أول رخصة مهنية فورية

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب خدماتها الإلكترونية للرخص المهنية بإطلاق أولى خدماتها للترخيص لشاغلي الوظائف التعليمية، من خلال نظام يطبق أحدث تقنيات الربط، حيث يتكامل ويرتبط مباشرة مع أنظمة المركز الوطني للمعلومات بهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وخدمة النفاذ الموحد؛ للتحقق من البيانات الوطنية، والربط مع أنظمة وزارة التعليم للبيانات التعليمية، من خلال نظام «نور»، والتحقق من البيانات الوظيفية بواسطة نظام «فارس»، والربط بنتائج اختبارات الرخصة على قناة التكامل الحكومي.

وقد أسهم العمل مع شركاء الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في العمل على رفع مستوى الجاهزية التقنية، لضمان سلاسة بناء بيانات الرخصة بشكل آلي لكل متقدم، الذى يحدث في اللحظة نفسها، حيث يتم بناء حالة الترخيص بشكل آلي، يعتمد على المؤهل وسنوات الخبرة والتخصص واحتساب التواريخ، لتنتج أربعة أنواع من الرخص: رخصة معلم للدبلوم ومعلم ممارس لجميع المؤهلات ومعلم متقدم ومعلم خبير. ويخضع نوع الرخصة لحالة المؤهل وعدد سنوات الخبرة، لاحتساب المستوى المناسب وفق ضوابط منح الرخصة المعتمد من مجلس إدارة الهيئة. وقد بلغ عدد المسجلين 50 ألفا حتى الآن.

وأكد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام زمان، أن الهيئة طبقت الرخص المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية لمجتازي اختباري الكفايات (العام - التخصصي) بشكل فوري عبر نظام إلكتروني في يوليو 2020 الماضي. وأوضح أن نظام الرخص المهنية https://tpl.etec.gov.sa يهدف للارتقاء والتطوير المهني والتحفيز على التطوير والتعلم الذاتي، بالإضافة إلى التطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات العلمية المختلفة، وضمان استيفاء الحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية لمزاولة مهنة التعليم، مبينا أنه يشترط للحصول على الرخصة المهنية من سبق لهم اجتياز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات (العام والتخصصي) كلٌ على حدة، على أن يحقق الحد الأدنى المطلوب للرخصة في الاختبارين، ويكون إصدارها خلال 3 سنوات من تطبيق ضوابط إصدار الرخص المهنية.

رسوم اختبارات ⁧الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات:

- الاختبار التخصصي: 100 ريال

- الاختبار التربوي العام: 100 ريال

- رسوم إصدار الرخصة: 100ريال