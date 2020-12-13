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رصدت 47 مخالفة للاحترازات.." الغذاء والدواء": "لقاح كورونا" له محاذير استخدام 

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أكدت الهيئة العامةوللغذاء والدواء ان لقاح كورونا مثل أي لقاح أو دواء، هناك دواعٍ ومحاذير من الاستخدام، ونطمئنكم بأن الجهات الصحية سيكون لديها جميع المعلومات اللازمة لإعطاء هذا اللقاح من حيث الفئات التي ينصح بها والمستثناة، ولا يشكل ذلك قلقاً .

وفي سياق متصل رصدت الهيئة خلال جولاتها الأسبوع الماضي على 1144 منشأة للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، 47 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلزم بالإجراءات الاحترازية.

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