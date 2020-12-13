شكرا لقرائتكم خبر عن رصدت 47 مخالفة للاحترازات.." الغذاء والدواء": "لقاح كورونا" له محاذير استخدام والان نبدء بالتفاصيل
وفي سياق متصل رصدت الهيئة خلال جولاتها الأسبوع الماضي على 1144 منشأة للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، 47 مخالفة حول مناطق المملكة لمنشآت لم تلزم بالإجراءات الاحترازية.
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