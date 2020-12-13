اتفاقية جديدة بين الإمارات وإسرائيل لتعزيز العلاقات التجارية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقعت وكالتا ائتمان الصادرات بالإمارات وإسرائيل اتفاقية تعاون تجاري لتعزز العلاقات التجارية وفرص ائتمان الصادرات بين البلدين.

واتفقت الاتحاد لائتمان الصادرات - شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات - مع مؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية على التعاون لتعزيز ودعم الصادرات والتبادل التجاري، وبحث فرص استثمارية واعدة و تقديم الدعم الفني المشترك والتدريب وتوسيع نطاق التحالف الاستراتيجي بين دولة الإمارات وإسرائيل.



ومن شأن الاتفاقية أن تُسهّل وصول المصدرين في كلا البلدين إلى حلول حماية ائتمان الصادرات والحد من مخاطر عدم السداد فضلاً عن وصولهم إلى قطاعات رئيسية في السوق مثل الزراعة ومعالجة المياه والطاقة المتجددة والرعاية الصحية و لألمنيوم والحديد والكابلات والبتروكيماويات والتكنولوجيا.

وقّع الاتفاقية ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ونيسيم بن إلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية.

وتعليقاً علي هذا التحالف التاريخي، قال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين وكالتي ائتمان الصادرات بدولة الإمارات وإسرائيل تعد بداية لتقوية العلاقات التجارية بين البلدين لاسيما أن الاتفاقية ستلعب دوراً رئيسياً في مجال تبادل الخبرات وخلق فرص واعدة من شأنها أن تدعم الشركات في كلا البلدين.

وأعرب نيسيم بن إلي الرئيس التنفيذي لمؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والتي تسلط الضوء على الجهود المبذولة من كلا البلدين لتعزيز التعاون الثنائي ودعم الشركات من مختلف القطاعات.





وأضاف أن هذا التحالف الاستراتيجي سيساهم في تعزيز الصادرات والاستثمارات والحد من المخاطر السياسية والتجارية التي قد تواجهها الشركات بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى تمويل الصادرات متوسط وطويل الأجل.

وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل الطرفان على تعزيز أطر التعاون في مجالات تشمل: تقوية العلاقات التجارية و بحث الفرص المشتركة في مجال التأمين وإعادة تأمين البضائع التي سيتم تصديرها إلى بلد ثالث والاستثمارات والخدمات التي تدعم الصادرات المؤمّن عليها وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل وتبادل أفضل الممارسات في مجال الائتمان التجاري وإدارة المخاطر وتقييم مخاطر الدول وإجراءات المطالبة بالدفع وتكنولوجيا المعلومات وتنظيم فعاليات مشتركة وتخصيص حلول مبتكرة في مجال ائتمان الصادرات.

ومن شأن هذا التعاون أن يفيد الشركات العاملة في مجال التصدير في كلا البلدين لأنها ستتمكن من الوصول إلى مجموعة واسعة من حلول ائتمان الصادرات والتمويل وتأمين الاستثمارات.

من المتوقع أن يصل التبادل التجاري بين دولة الإمارات وإسرائيل إلى 4 مليارات دولار نحو 14.68 مليار درهم سنويا في مجموعة واسعة من القطاعات التي تضم التمويل والاستثمار والطيران المدني والابتكار والعلاقات التجارية والاقتصادية والرعاية الصحية والسياحة والتعليم والاتصالات والزراعة والأمن الغذائي.