شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار اليمن»: تدشين مشروعين لدعم قطاعي التعليم والثروة السمكية في حضرموت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تحتفي محافظة حضرموت اليمنية بمشروعين ينفذهما البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للدفع قدما بالتنمية في المحافظة، تلبية لاحتياج أهالي المحافظة في قطاعي التعليم والثروة السمكية بمديريات: المكلا، بروم ميفع، الشحر، شحير، الديس الشرقية، الريدة وقصيعر. وتم التدشين برعاية محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني، وبحضور ممثل البرنامج بمحافظة حضرموت محمد آل هادي، ومدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر سالم الأشولي، ورئيس هيئة المصائد السمكية في البحر العربي يسلم سعيد بابغلوم.

وتضمّن تدشين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريعه توزيع 100 قارب صيد مزودة بمحركات حديثة قدرة كل منها 40 حصانا، بهدف تقديم دعم وحلول نوعية تسهم في تمكين الصيادين المحليين الذين يعانون من صعوبة حركة القوارب الصغيرة في مواسم الرياح، وتعويضهم عن القوارب التي حطمتها الأعاصير المدارية التي تواجهها المحافظة، بما يعود بالنفع على 3000 مستفيد ومستفيدة.

وتأتي هذه الدفعة من القوارب كرابع دفعة من قوارب الصيد المطورة التي وزعها البرنامج في المحافظات اليمنية، بعد توزيعه القوارب في المهرة، وسقطرى، وشبوة، بطلب من السلطة المحلية عقب زيارة ميدانية للبرنامج، إذ يعتبر القطاع السمكي الرافد الاقتصادي الأول للمحافظة، لما يوفره من فرص عمل لأكثر من نصف مليون فرد يدعمون 1.7 مليون شخص، ويشكلون 18% من سكان المجتمعات الساحلية اليمنية. وسيسهم تنفيذ هذا المشروع بزيادة دخل الصياد اليمني وأسرته، وزيادة الإنتاج السمكي بالمحافظة.

وفي ذات السياق يدشن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوم غد العمل لإنشاء مدرسة في مديرية المكلا، من خلال وضع حجر الأساس بحضور وكيل وزارة التربية مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم جمال سالم عبدون، سيتم تنفيذها وفق مواصفات ومقاييس نموذجية، وتحتوي على 9 فصول، مجهزة بكامل أثاثها المدرسي ومعداتها التعليمية، سعيا إلى تهيئة بيئة تعليمية محفزة لطلاب وطالبات المحافظة، إضافة إلى مرافق تعليمية متنوعة، تقدّم 330 فرصة للتعليم والتعلم.

وعبر المحافظ البحسني عن سعادته بالتدشين، مؤكدا أن محافظة حضرموت تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الصيادين، والإنتاج السمكي والاستثمار في قطاع الثروة السمكية، منوها بأهمية هذا الدعم وأن السلطة المحلية بالمحافظة ستبذل ما بوسعها لتهيئة الأجواء المناسبة لمشاريع البرنامج.

من جانبه، أوضح ممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في حضرموت محمد آل هادي أثناء التدشين أن هذه المشاريع «تعتبر امتدادا لعطاء مستمر بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لأجل الأشقاء في اليمن، ونتعاون مع السلطة المحلية على خلق المزيد من فرص العمل وبناء القدرات المتنوعة، لتتكامل الجهود من أجل تحقيق مصلحة الإنسان اليمني قبل كل شيء».

وتعد هذه المشاريع جزءا من إنجازات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة حضرموت، التي نفذ فيها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عدة مشاريع تنموية، منها إنشاء مدرستين نموذجيتين، وتوزيع 6 صهاريج لنقل المياه، ودعم المراكز الصحية بـ5 عربات إسعاف مجهزة بالكامل، جنبا إلى دعم مطار سيئون بعربة طوارئ ومعدات إسعافية.