شكرا لقرائتكم خبر عن نظام «البلاك بورد» بجامعة بيشة يعود للخدمة وجدولة مواعيد للاختبارات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عاد نظام البلاك بورد بجامعة بيشة للعمل بعد توقفه صباح اليوم (الأحد)، وعدم تمكن بعض الطلبة والطالبات من أداء امتحاناتهم المقررة اليوم، وقالت الجامعة في تعليق على ذلك: تشير جامعة بيشة إلى استئناف العمل على نظام «البلاك بورد» وعودة العملية التعليمية الإلكترونية، بعد مشاكل فنية واجهت المستخدمين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب صباح اليوم (الأحد) (28 ربيع الثاني 1442هـ).

وأوضحت أنه تم التواصل مع الشركة المشغلة للنظام مفيدة بأن الأسباب تعود إلى زيادة الضغط على النظام على مستوى الجامعات التي تستعمل المنصة. وسوف تتم جدولة مواعيد جديدة لمن تعذر عليهم أداء الاختبارات الصباحية من طلاب الجامعة وطالباتها، وجامعة بيشة وبمتابعة مباشرة من رئيس الجامعة تولي اختبارات الطلاب أهمية بالغة، وتسعى لتذليل كل المشاكل التي تواجههم.