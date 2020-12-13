شكرا لقرائتكم خبر عن «الرصد الآلي» لمخالفات عدم الالتزام بالمسارات في 5 مدن جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تتهيأ 5 مدن رئيسية لتطبيق مخالفة الرصد الآلي لمخالفة «عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق» والذي يبدأ بعد 7 أيام.

و أكدت إدارة المرور أن المناطق التي سيشملها الرصد الآلي هي (مكة المكرّمة - المدينة المنوّرة - عسير - الحدود الشمالية - محافظة القريات)، وكانت مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، قد بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي في (جازان، والطائف، والباحة، والجوف).

وكانت المرحلة الأولى قد تم إطلاقها في 3 مدن الرياض، الدمام، وجدة، فيما يتم تطبيق المخالفة عبر أجهزة تقنية ذكية لرصد المركبات المخالفة وتصويرها، وسيتم تطبيق مخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق في كافة المدن السعودية في يناير القادم، إذ يعد هذا السلوك مخالفة تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال، كون عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (3).