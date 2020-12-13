مسالخ أمانة جدة تستقبل 48450 رأسًا من الأنعام الشهر الماضي

استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية، خلال شهر نوفمبر الماضي 48450 رأسًا من الأنعام، جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إعدام 68 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك؛ وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد–19».

وأوضح مدير المسالخ بأمانة جدة رائد بن شجعي المطيري أن المذبوحات توزَّعت على مسلخ جدة الرئيسي الذي استقبل 24068 ذبيحة، فيما بلغت المذبوحات في مسلخ سوق الأنعام المركزية في (الخمرة) 17886 ذبيحة، وجرى ذبح 6496 ذبيحة في مسلخ السبيل.

وبيَّن المطيري أن المذبوحات من الأغنام خلال الشهر الماضي بلغت 43059 ذبيحة، ومن الأبقار 3400 ذبيحة، في حين استقبلت المسالخ 1991 رأسًا من الإبل، مشيرًا إلى أن كشف الطب البيطري على المذبوحات أسفر عن إعدام 68 ذبيحة كليًّا غير صالحة للاستهلاك، وإعدام جزئي لـ3338 ذبيحة.

يُذكَر أن الأمانة جندت كوادرها البشرية بتخصيص 10 أطباء بيطريين و255 جزارًا و28 مشرفًا موزعين على المسالخ الثلاثة، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» على جميع العاملين، وتشديد الرقابة على الأنعام الواردة للتأكد من سلامتها، ورصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.