صحة المدينة المنورة تخصص 13 عيادة أسنان للعلاج الفوري

خصصت صحة المدينة المنورة 13 عيادة لطب الأسنان للعمل بنظام الدوام الممتد، وذلك من 4 عصرًا وحتى 11 مساءً في كل من المدينة المنورة وينبع.

وتوزَّعت العيادات ما بين 10 عيادات في مجمع عيادات طب الأسنان في الهجرة ، و3 عيادات في مراكز الرعاية الصحية الأولية، اثنتين منها في ينبع في مركز صحي البندر، ومركز صحي العصيلي، وواحدة في المدينة المنورة في مركز صحي الهجرة.

وأوضحت صحة المدينة المنورة أنها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمراجعي عيادات طب الأسنان والتخفيف من الازدحام ولإتاحة أوقات إضافية تناسب المراجعين.

وأشارت إلى أنّه يمكن الحصول على هذه الخدمة للمستفيدين من خلال حجز موعد عن طريق «تطبيق موعد» وأما في الحالات الطارئة فيُمكن التوجه مباشرة إلى عيادات طب الأسنان.

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