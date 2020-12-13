الأمير خالد الفيصل يستقبل القنصل الألماني بجدة

ناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة؛ القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتورة إيلتيه آدرهولد. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. اقرأ أيضًا: أمير مكة يدشّن 8 مشروعات للطرق بمحافظات المنطقة صلاة الاستسقاء.. نيابة عن الملك أمير مكة يتقدَّم المصلين بالمسجد الحرام

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