ضبط 1597 مخالفة لقرارات التوطين والإجراءات الاحترازية بمكة

عقب جولات تفتيشية للمنشآت التجارية خلال أسبوع..

أسفرت الجولات التفتيشية التي نفّذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرّمة خلال الأسبوع الماضي على المنشآت التجارية بالمنطقة البالغ عددها 6802 جولة، عن ضبط 1597 مخالفة. وشملت الجولات التفتيشية محافظات جدة بواقع 2951 جولةً ضُبطت خلالها 805 مخالفات، والطائف 1287 جولات ضُبطت خلالها 453 مخالفة، والعاصمة المقدسة 2067 جولة ضُبطت خلالها 274 مخالفة، والقنفذة 497 جولة ضُبطت خلالها 65 مخالفة. وتأتي هذه الجولات الرقابية التفتيشية للتأكّد من التزام المحال التجارية بقرارات التوطين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي أصدرتها الوزارة لمزاولة الأعمال. اقرأ أيضًا: «الموارد البشرية»: 4 شروط للاستفادة من خدمة تسوية المخالفات مقابل التوطين «الموارد البشرية» تكشف موعد «المساعدة المقطوعة» وتوضح آلية متابعتها

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