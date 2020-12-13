

سكاكا 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

تفقد رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع قاعات الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الجاري، التي انطلقت حضورياً في جميع المقررات ما عدا مقررات متطلبات الجامعة عن بُعد والتي بدأت في وقت سابق.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشمري أن مجموع الطلبة الذين أدّوا الاختبارات بلغ 22683 طالباً وطالبة منهم 7464 طالباً و 15219 طالبة، وعدد المقررات 1096، وتم إتاحة جداول الاختبارات النهائية لجميع الطلبة من خلال البوابة الالكترونية للطالب، مدعمةً بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الواجب الالتزام بها أثناء حضور الاختبارات كالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة طيلة تواجدهم في مقرات الجامعة.

// انتهى //

15:42ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس جامعة الجوف يتفقد سير الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لأكثر من 22 ألف طالب وطالبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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