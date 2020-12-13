السعودية اليوم / جامعة الباحة تعقد أكثر من 2400 اختبار عن بعد لأكثر من 39 ألف طالب وطالبة



الباحة 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

نفذت جامعة الباحة خلال الأسبوع الماضي 2428 اختباراً عن بعد لـ 39730 طالبا وطالبة وذلك عبر برنامج "رافد".

وأوضحت الجامعة أن الطلاب والطالبات في مختلف الكليات والتخصصات أدّوا الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1441/1440، التي جرى تقديمها بشكل إلكتروني .

واتخذت الجامعة الإجراءات والتجهيزات التقنية الملائمة لتقديم الاختبارات بصورة الكترونية، مؤكدة أن الاختبارات قد سارت بكل يسر وسهولة ولله الحمد.

//انتهى//

15:40ت م

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