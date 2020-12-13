السعودية اليوم / "تعليم الرياض" يصدر التعليمات المنظمة للاختبارات ودليل تقويم الطلاب عن بُعد



الرياض 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

أصدرت إدارة التعليم بمنطقة الرياض التعليمات المنظّمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية, وذلك مع قرب موعد اختبارات الفصل الأول من العام الدراسي الحالي .

وأوضح مدير التعليم بالمنطقة حمد الوهيبي أن اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام ستبدأ يوم الأحد 1442/5/5هـ الموافق 2020/12/20م وذلك خلال الأسبوعين السابع عشر والثامن عشر من الفصل الدراسي, مشيراً إلى أن الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية ستُجرى عن - بُعد - عبر منصة "مدرستي" أو من خلال المنصات التعليمية الأخرى التي تعتمدها المدارس الأهلية والعالمية, مؤكدًا استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات, حيث يمتد زمن اليوم الدراسي لـ3 ساعات تتضمن الاختبارات فيما يخصص الوقت المتبقي لتقديم الإثراءات التعليمية ومراجعة المقررات وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد .

فيما استعرض مدير الاختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن الركبان عددا من الضوابط والأنظمة المتعلقة بلائحة الاختبارات, ومنها إعداد جداول الاختبارات ومدتها الزمنية وَفْق معايير الواردة في دليل نظم وتعليمات الاختبارات والإعلان عنها وموقع إتاحتها على المنصة بوقتٍ كاف, إلى جانب ألا يحتوي جدول الاختبار على أكثر من مادتين في اليوم الواحد مع تخصيص 5 دقائق لتهيئة الطلاب قبل الاختبار, مشيرًا إلى أن مدة اختبار المواد التحريرية لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية 5 أيام, فيما تكون مدة الاختبار في المرحلة المتوسط وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 6 أيام, أما المرحلة الثانوية فتكون وفقًا لعدد المواد على ألا تقل عن 7 أيام .

وأبان أن آخر موعد لإغلاق درجات الفصل الأول هو نهاية يوم الأربعاء 1442/5/15هــ, مؤكدًا اعتماد نتائج الطلاب والطالبات لجميع الصفوف في نظام نور لتمكين أولياء الأمور والطلاب والطالبات من الاطلاع على النتائج عبر حساباتهم وأن متابعة ذلك تكون من قبل لجان التدقيق والمتابعة بالمكاتب.

//انتهى//

15:34ت م

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