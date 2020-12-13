السعودية اليوم / الكويت تسجل 174 إصابة بكورونا ولا وَفَيَات



الكويت 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 62 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3213 حالة، موضحاً أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 3679 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1180662 فحصا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 269 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142094 حالة.

// انتهى //

14:53ت م

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الكويت 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146218 حالة دون تسجيل أي وفاة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند: إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 62 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3213 حالة، موضحاً أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 3679 مسحة ليبلغ مجموع الفحوص 1180662 فحصا.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 269 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 142094 حالة.// انتهى //14:53ت م0058

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