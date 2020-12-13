شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات بالمحافظة على المواقع الأثرية في نطاق المشروعات بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

-إيجاد حلول بديلة خلال فتح الطرق وما يتم خلالها من نزع ملكيات للمشاريع التنموية

-تركيب كاميرات مراقبة لمواقع أشجار المانجروف في دارين وتاروت

تفقد أمين الشرقية والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية م.فهد المطلق، المواقع التراثية والمشاريع السياحية بالقطيف ،يرافقهم وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م.عصام الملا ورئيس بلدية القطيف م.محمد الحسيني، أمس السبت

حيث تم زيارة المنازل التراثية في قلعة القطيف وقلعة تاروت، وغابة المانجروف في دارين وتاروت، والواجهة البحرية في المحافظة.

ونوه الى أهمية التعاون المشترك والبناء مع هيئة تطوير المنطقة،في تنفيذ المشاريع المستقبلية التنموية والسياحية،بما يساهم في تعزيز جودة الحياة

وقد وجهة الامين رئيس بلدية القطيف بإيجاد الحلول البديلة خلال فتح الطرق وما يتم خلالها من نزع ملكيات للمشاريع التنموية،والمحافظة على المواقع التراثيةوالأثرية التي قد تكون ضمن هذه الطرق أو المشاريع، وعدم التعرض لها لما تمثله من تاريخ وتراث للمنطقة.

كما وجه أيضا بتركيب كاميرات مراقبة لمواقع أشجار المانجروف، بهدف المحافظة عليها من العبث ورمي النفايات،من جهته أستعرض الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية م.فهد المطلق خطط الهيئة لتطوير المحافظة بالتنسيق مع الأمانة،ومشاريع تحسين البنى الأساسية،و آليات العمل المشتركة.