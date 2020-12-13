أماكن سياحية دافئة في الشتاء.. دليلك لعطلة أعياد الميلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يوجد الكثير من الأماكن السياحية الدافئة التي تصلح للسياحة في فصل الشتاء، فإذا كنت تريد قضاء عطلتك الشتوية فإليك أفضل الأماكن الشتوية.

يمكنك إختيار أحد الأماكن والمناطق السياحية في فصل الشتاء التي تتمتع بالجو الدافيء والاستمتاع بأفضل الأوقات مع إتباع خطوات الوقاية من الكورونا عند السفر، ولهذا نستعرض معكم أفضل الأماكن السياحية الدافئة في الشتاء.



أماكن سياحية دافئة في الشتاء

1- كوستاريكا:





توجد كوستاريكا في أمريكا الوسطى وتتمتع بالجو الدافيء شتاءً، وتعتبر من الأماكن المميزة التي يمكنك زيارتها والاستمتاع بالمناظر الخلابة والطبيعة الرائعة.

ويوجد بها العديد من الأماكن الهامة التي يجب زيارتها ومنها حديقة مانويل أنطونيو الوطنية، ومنطقة بركان أرينال وغابة مونتيفيردي، وشاطيء دوينيكال، ومال بايس والتي تعتبر شبه جزيرة تتمتع بالسواحل الجميلة ويمكنك ممارسة ركوب الأمواج بها.





يمكنك التوجه إلى إسبانيا في فصل الشتاء والذهاب إلى برشلونة تحديدا حيث أن برشلونة مدينة الفن والسياحة وكرة القدم، كما أنها تتمتع بالبرودة المعتدلة وتتميز بالعديد من الأماكن التي تستحق الزيارة مثل متحف نادي برشلونة، وكاتدرائية برشلونة.

ويمكنك زيارة قصر جويل ذو التصميم المعماري التاريخي الرائع، وقلعة مونتجويك، كما تعد ساحة كتالونيا من الأماكن السياحية التي يجب زيارتها وأيضا الإستمتاع بالنافورة الساحرة والتي تعتبر أشهر معالم برشلونة.

3- جزيرة لنكاوي في ماليزيا:





من الجزر الشتوية الرائعة التي تقع في ماليزيا حيث تستمتع بالجو الدافيء والمشمس.

ويوجد بها العديد من الشواطئ ومنها شاطئ تانجونج رهو لنكاوي، ومحمية كيليم كارست، وحديقة الحياة البرية، وحديقة التماسيح، فضلا على الاستمتاع بأفضل الأوقات في بولاو بايار بارك البحرية التي تتمتع بها بركوب القوارب والغطس.

4- جزيرة هاواي





تعد من أجمل الجزر التي تقع في الولايات المتحدة الأمريكية وتناسب جدا السياحة في الشتاء لأنها تتمتع بالجو الدافئ ويمكنك عند زيارتها مشاهدة العديد من الأماكن الجميلة ومنها زيارة صخرة القلب وهو مكان ذو طابع رومانسي.

ويمكنك إلتقاط الصور التذكارية به، وأيضا شلالات قوس قزح، وشاطيء الرمال السوداء، وشلالات ماوي، وشاطيء الرمال الحمراء، فضلا على العديد من الأماكن الرائعة التي تستطيع مشاهدتها عند زيارتك لجزيرة هاواي.

5- بوكيت في تايلاند





تعتبر من الأماكن السياحية الدافئة في الشتاء وخاصة في شهر ديسمبر، ويوجد بها الكثير من الأماكن السياحية مثل شاطيء باتونج ويمكن للزائرين الاستمتاع بالتسوق وممارسة الأنشطة عند زيارة بوكيت والتي يوجد بها العديد من الفنادق والمطاعم.