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إلزام مواطن بإزالة مبنى مخالف للاشتراطات في جدة
على أرض مساحتها 528 م2 بحي الروضة
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألزمت أمانة محافظة جدة مواطنًا بإزالة مبنى سكني تحت الإنشاء بنطاق بلدية جدة الجديدة، إثر مخالفته ترخيص البناء الصادر له وارتكاب تجاوزات بناء غير نظامية.
وأوضح رئيس البلدية المهندس باسم الجدعاني أن القسم المختص في البلدية رصد تجاوزًا للارتدادات النظامية لمبنى تحت الإنشاء على أرض مساحتها 528 م2 بحي الروضة، مبينًا أنه جرى إيقاف الأعمال في الموقع وإشعار المالك، وإلزامه بإزالة المخالفة وفقًا للأنظمة والتعليمات التي نصت في لائحة الغرامات على أن الأصل في المخالفات هو الإزالة.
وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة الالتزام بالاشتراطات النظامية، مؤكدة استمرار جولاتها الرقابية في أنحاء المحافظة ومضيها في تطبيق الأنظمة على جميع المواقع المخالفة.
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