رابط وزارة الدفاع للتقديم على التجنيد في القوات المسلحة

2020-12-13

متابعات الخليج 365 - السعودية

العناوين الفرعية

بدأت الإدارة العامة للقبول والتجنيد للقوات المسلحة في وزارة الدفاع السعودية اليوم الأحد في فتح بوابة القبول والتجنيد للرجال للفترة الأولى لعام 1442هـ.

موعد التقديم في وزارة الدفاع

وقالت الوزارة إن التقديم سوف يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 28 /4/ 1442هـ، وأضافت الدفاع أنه على الراغبين في التقديم الاطلاع على الوظائف العسكرية وشروط وإجراءات التقديم والقبول، عبر زيارة بوابة القبول الموحد من هنـا.

شروط التجنيد في القوات المسلحة للرجال