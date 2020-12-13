- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم المرور يحدد موعد الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات في 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المرور يحدد موعد الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات في 4 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للمرور، موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات على الطرق في 4 مناطق جديدة.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق” وذلك بعد سبعة أيام في كل من (مكة المكرمة – المدينة المنورة – عسير – الحدود الشمالية – محافظة القريات).
يذكر أن رصد مخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق تستهدف تقليل الحوادث المرورية وتحقيق الأمان والانضباط على الطرق.
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يحدد موعد الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات في 4 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.