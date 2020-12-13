2020-12-13

المرور يحدد موعد الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات في 4 مناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بالمسارات على الطرق في 4 مناطق جديدة.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “سيبدأ الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق” وذلك بعد سبعة أيام في كل من (مكة المكرمة – المدينة المنورة – عسير – الحدود الشمالية – محافظة القريات).

يذكر أن رصد مخالفات عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق تستهدف تقليل الحوادث المرورية وتحقيق الأمان والانضباط على الطرق.



