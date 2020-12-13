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2020-12-13 فيديو.. مداهمة موقع مخالف لغش أكياس النفايات بخميس مشيط ضبط 7 أطنان من الأكياس المغشوشة متابعات الخليج 365 - خميس مشيط داهمت وزارة التجارة موقعاً مخالفاً في خميس مشيط، يُستغل للغش في أكياس النفايات بصناعتها من بقايا المفروشات والسجاد وتغلّف بأسماء تجارية وهمية. وأوضحت وزارة التجارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر، أنه تم ضبط 7 أطنان من الأكياس المغشوشة. وأضافت وزارة التجارة أنه تم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



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