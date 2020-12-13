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2020-12-13 إصابات كورونا في سلطنة عمان تتجاوز 126 ألف حالة متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 126240 إصابة والوفيات 1471 بنسبة 16ر1% والمتعافين 118048 لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر93%. وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 115 والمنومين في العناية المركزة 57. يذكر أن أحدث الإحصائيات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، أظهرت ارتفاع عدد الإصابات إلى 72 مليونا و109 آلاف و884 إصابة. وارتفع عدد الوفيات إلى مليون و611 ألفا و637 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 50 مليونا و492 ألفا و871 حالة، الأحد.



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