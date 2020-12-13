صناديق شحن التونة كلمة السر في عملية توزيع لقاح كورونا حول العالم 

2020-12-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

يُعد التفكير في كيفية شحن الملايين من جرعات لقاح كورونا (كوفيد-19) حول العالم أحد أكبر التحديات اللوجستية هذا العام، حيث يجب الحفاظ عليها في درجات حرارة شديدة البرودة لنقلها عبر القارات والمحيطات.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، فقد قررت إحدى الشركات أن تستخدم صناديق شحن التونة لحل هذه المشكلة، وهي شركة ثيرمو كينج حيث تعمل الآن مع شركات الأدوية والجهات المختصة لضمان الحفاظ على اللقاحات أثناء توزيعها على العيادات والمستشفيات حول العالم.

درجة حفظ وتخزين لقاح كورونا

ويحتاج لقاح كورونا الذي طورته شركة فايزر إلى حفظه وتخزينه عند درجة حرارة 70 تحت الصفر، ونظرًا لأهمية الأمر ومدى جدية ورغبة الجميع لإنهاء الوباء الذي هز الاقتصاد العالمي، تدخل رئيس شركة تران تكنولوجي، الشركة الأم لـ ثيرمو كينج، ديفيد ريجنري، وقال إنهم طوروا صندوقًا بسعة 60 ضعف الصناديق التي تمتلكها سوق الأدوية، وكان يشير إلى وحدة تخزين التونة.

وقد توصلت الشركة إلى حل استخدام صناديق الشحن المستخدمة عادةً لنقل التونة الطازجة إلى اليابان حيث تتطلب ظروف تجميد مماثلة، فهي تحفظ في درجة 60 تحت الصفر للحفاظ على جودتها ولونها الأحمر الطازج.

وقامت الشركة بإجراء بعض التعديلات، وإضافة عزل إضافي وتعديل نظام التبريد حتى يصبح أكثر برودة، والآن، يمكن أن يحمل كل صندوق نحو 300 ألف جرعة.

وقال فرانشيسكو إنكالزا، رئيس ثيرمو كينج في أوروبا والشرق الأوسط لشبكة CNN Business: إذا حصلنا على درجات الحرارة الصحيحة، فيمكننا أخذ أي شيء إلى أي مكان وتخزينه لأطول فترة ممكنة.

وتشير البحوث التي أجرتها جامعة إمبريال كوليدج في لندن أن الكثير من نفقات برامج التطعيم تكون على وسائل الحفظ والتبريد حيث يمكن أن تمثل ما يصل إلى 80% من التكاليف الإجمالية.



