شكرا لقرائتكم خبر عن تفويج أكثر من مليون معتمر منذ بدء العودة التدريجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فوجت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، منذ بدء العودة التدريجية وحتى يوم (السبت) الماضي، مليونا و94 ألف معتمر بالمسجد الحرام.

وأظهرت إحصائية أصدرتها الرئاسة أن عدد المعتمرين في المرحلة الأولى التي بدأت يوم السابع عشر من شهر صفر، واستمرت حتى نهايته بلغ 84 ألف معتمر، وبلغ عدد المعتمرين في المرحلة الثانية التي بدأت في الأول من شهر ربيع الأول واستمرت حتى منتصفه 210 الآف معتمر، وبلغ عدد المصلين 560 ألف مصل خلال الفترة نفسها، فيما شهدت المرحلة الثالثة والتي بدأت منتصف شهر ربيع الأول واستمرت حتى يوم (السبت) الماضي، قدوم 320 ألف معتمر و960 ألف مصل.