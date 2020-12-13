تحذير من أمطار رعدية على جازان حتى 4 مساءً

يصاحبها نشاط بالرياح السطحية..
نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية.
وتشمل الحالة الجوية مدينة جيزان، ومحافظات الدرب، وبيش، وفرسان، والأجزاء الساحلية.
وبينّت الأرصاد أنَّ الحالة تستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 4 مساءً.
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