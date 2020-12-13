«الحصيني» يتوقع غبارًا وعواصف رعدية على بعض المناطق بالمملكة

تشمل رياحًا وانخفاضًا في درجات الحرارة
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، ربكة جوية، رياحًا وغبارًا وعواصف رعدية، وارتفاعًا وانخفاضًا في درجات الحرارة، خاصة على شمال وغرب المملكة وشمال الوسطى.
وأضاف: أبشروا هناك حالة ارتدادية أفضل وأوسع منها الأسبوع القادم إن شاء الله.
كما نشر الحصيني عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي موقع المنخفض صباح اليوم الأحد، ورسم للحالة الممطرة المتوقعة من الاثنين 29- 4 – 1442 إلى الخميس 2 -5 -1442 هـ.
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