مراكز «تأكد» لفحص كورونا تقدم خِدْماتها لـ20766 مستفيدًا بالجوف

قدَّمت مراكز «تأكد» في الجوف خِدْماتها لـ20766 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.

وخصَّصت الصحة مراكز «تأكد» لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم خالطوا مصابًا؛ حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا، من خلال المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد، عبر تطبيق «صحتي».

وتوجد مراكز «تأكد» حاليًّا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات؛ علمًا بأن هذه الفحوص تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوُّن بؤر للتفشي.

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