«هدف» يجدد تذكير الموظفات بالتسجيل في برنامج وصول

نوَّه بفوائد البرنامج
جدَّد صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» دعوة الموظفات السعوديات إلى التسجيل في برنامج نقل المرأة العاملة «وصول».
وقال «هدف»، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنَّ جميع الموظفات السعوديات يمكنهن التسجيل في برنامج «وصول»، والذي يدفع 80% من قيمة التوصيل (من وإلي) المنزل، فضلًا عن رفع سقف الدعم المقدم شهريًا إلى 1100 ريال سعودي.
ويتطلب التسجيل في برنامج وصول، التسجيل في البوابة الوطنية للعمل «طاقات» ثم اختيار البرنامج من قائمة البرامج، ومن ثم يمكن إدخال عنوان المنزل والعمل ثم الموافقة على الشروط والأحكام والضغط على التسجيل في برنامج وصول ثم تفعيل الرابط الذي سيصلك من مزوّد الخدمة على نفس البريد الإلكتروني المسجل في «طاقات » لتظهر لك مركبة وصول في تطبيق مزوّد الخدمة.
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