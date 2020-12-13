الشؤون الاجتماعية بالبرلمان العربي تشيد بجهود السعودية في مجال تمكين المرأة

وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة..
أشادت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي الدكتورة مستورة الشمري، بجهود المملكة العربية السعودية في مجال تمكين المرأة وفق رؤية 2030 الطموحة.
ولفتت النظر إلى أن المرأة السعودية خطت خطوات متسارعة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي وغيرهما من المجالات- بحسب «واس».
وقالت «الشمري» في تصريحٍ لها عقب مشاركتها في اجتماعات البرلمان العربي بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية: إن المرأة السعودية في الفترة القادمة ستنتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة التقدم والريادة.
وأشارت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة هيأت فرص التقدم والريادة للمرأة السعودية.
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