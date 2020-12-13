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شكرا لقرائتكم العدل: 3 طرق لتقديم شكوى ضد القاضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العدل: 3 طرق لتقديم شكوى ضد القاضي
متابعات الخليج 365 - الرياض
حددت وزارة العدل، 3 طرق لتقديم شكوى ضد أحد القضاة، لافتاً إلى أن الطريق الصحيح لذلك يكون من خلال التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء.
جاء ذلك رداً على استفسار حول كيفية تقديم شكوى ضد القاضي، دون اللجوء لإجراء رفع الواقعة لرئيس المحكمة.
وأوضحت الوزارة، أن التواصل مع المجلس يكون من خلال ثلاث قنوات كالتالي:
– هي البريد الإلكتروني ([email protected]).
– مركز الاتصال الموحد على الرقم (920002729).
– وعبر رابط تقديم شكوى على موقع المجلس: https://scj.gov.sa/Services/Pages/default.aspx?id=1
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