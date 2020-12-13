المسند: طقس اليوم سهود ومهود وسحب قد تكون ممطرة

2020-12-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، عن توقعاته حول حالة الطقس اليوم الأحد، حيث توقع أنها ستكون”سهود ومهود” عدا أجزاء من منطقتي عسير وجازان.

كما توقع أن تتشكل اليوم السحب التي قد تكون ممطرة، بجانب نشاط رياح جنوبية على الحدود الشمالية لمناطق الحدود الشمالية، والجوف، تبوك.

ونوه “المسند” بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، حيث سجلت رفحاء أدني درجة بمقدار6.5 درجة مئوية، فيما سجلت جيزان درجة حرارة أعلى مقارنة بباقي المحطات، ووصلت درجة الحرارة بها 23.7 درجة مئوية.



