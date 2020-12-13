الجمارك تحذر المواطنين: أنتم مسؤولون عن متابعة الوكالات الشرعية والسجلات

2020-12-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الهيئة العامة للجمارك، السعوديين من الاستغلال، وجددت التحذير من خطورة توكيل شخص آخر لاستخراج السجل التجاري، كون ذلك قد يجعل صاحب السجل الأصلي عرضة للاستغلال.

وأوضحت الجمارك، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: أن إصدار الشخص وكالة شرعية للآخرين يعطي للوكيل الحق في استخراج سجل تجاري باسمه، داعيةً إياه إلى متابعة ومراجعة أعمال السجل التجاري المسجل باسمه.

وأضافت أن ممارسة الوكيل لأعمال الاستيراد والتصدير بسجل الشخص الآخر قد يُعرض الأخير للمساءلة القانونية، في حال قام الأول بأعمال غير نظامية مستغلاً بها السجل التجاري.

