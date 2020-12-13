شكرا لمتابعة خبر عن «التأمينات الاجتماعية» تطالب بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل، اليوم الأحد، بالالتزام بسداد الاشتراكات في الوقت المحدد خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات.
وأوضحت "التأمينات الاجتماعية" أن ذلك يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية ويجنبك الوقوع في غرامات التأخير.
وأشارت إلى أن يمكن سداد الاشتراكات والغرامات والمبالغ الأخرى المستحقة للمؤسسة عن طريق نظام سداد من خلال القنوات التالية: أجهزة الصراف الآلي والإبداع النقدي، الهاتف المصرفي، الإنترنت المصرفي، فروع البنوك.
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