شكرا لمتابعة خبر عن "المسند": اليوم سهود ومهود وسحب قد تكون ممطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، حالة الطقس اليوم، الأحد، مؤكداً أنها ستكون"سهود ومهود" عدا أجزاء من منطقتي عسير وجازان.

كما توقع أن تتشكل اليوم السحب التي قد تكون ممطرة، بجانب نشاط رياح جنوبية على الحدود الشمالية لمناطق الحدود الشمالية، والجوف، تبوك.

ونوه "المسند" بدرجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة، حيث سجلت رفحاء أدني درجة بمقدار6.5 درجة مئوية، فيما سجلت جيزان درجة حرارة أعلى مقارنة بباقي المحطات، ووصلت درجة الحرارة بها 23.7 درجة مئوية.