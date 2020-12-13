شكرا لمتابعة خبر عن أمير الحدود الشمالية يوجه باتخاذ اللازم تجاه مقطع السخرية باسم إحدى القرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز ، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، الجهات المعنية بالمنطقة باتخاذ اللازم تجاه المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المتضمن التهكم والسخرية باسم إحدى القرى بالمنطقة.
وشدد أمير الحدود الشمالية، على سرعة التحرك تجاه المقطع الخاص بالسخرية من إحدى القرى بعبارات غير مسؤولة وخارجة عن حدود الذوق العام والعرف الاجتماعي.
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