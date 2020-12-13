فنان لبناني: نحتاج إلى حاكم مثل محمد بن سلمان (فيديو)

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جاء ذلك في تصريحات للفنان زين العمر خلال لقاءه على قناة الجديد في برنامج “أنا هيك” مع الإعلامي نيشان.

ولدى سؤاله من قبل محاوره “: “إذا حبس ميشال عون الفاسدين في فندق (أسوة بابن سلمان) كم عدد من تتوقع أن يكونوا داخله؟”، أجاب زين العمر “90% من الذين حكموا لبنان”.

وانتقد الفنان اللبناني مواطني بلاده الذين يهاجمون السعودية، التي قال إنها دائما ما تساعد لبنان، مؤكدا أن هناك 650 ألف لبناني يعملون في المملكة.

ونفى زين العمر اتهامات وجهها البعض له بتلقي أموال من السفارة السعودية، مضيفا “أنا ما بقبض”.

ويعيش لبنان على وقع أزمات معيشية وواقع اقتصادي وسياسي صعب واستشراء حاد للفساد بما في ذلك داخل الطبقة السياسية.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب قد صرح، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بأن الفساد “ربح جولة جديدة”، وذلك بعد انسحاب شركة “الفاريز ومارسال” من الاتفاقية الموقعة للتدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان.

وقال دياب، في تدوينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “جدار الفساد سميك جدًّا ومرتفع جدًّا أمام الإصلاح. سنبقى نحاول حتّى نهدم هذا الجدار الّذي يصادِر آمال اللبنانيّين بدولة تنتصر على الفساد”.

وأضاف: “أنّنا نعلم أنّ منظومة الفساد لن تستسلم بسهولة، ونعلم أنّ هذه المنظومة ستقاتِل بشراسة لحماية نفسها. إنّني على يقين أنّ هذه المنظومة ستسقط في النهاية. اليوم أَحبطوا التدقيق الجنائي. ربح الفساد جولةً جديدةً، ولكنّنا لن نستسلم لليأس، ولا بدّ أن تنتصر إرادة اللبنانيّين”.

Source sputniknews

