“الأمن العام” يستعرض بالفيديو تفاصيل جرائم أطاحت الأجهزة الأمنية بمرتكبيها

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استعرض الأمن العام تفاصيل عدد من الجرائم التي تمكن رجال الأمن، من فك ملابساتها والقبض على مرتكبيها، وذلك في عدد من مناطق المملكة.

وأشار الأمن العام من خلال مقطع فيديو إلى تمكن قوات الأمن بالرياض من ضبط شخصين من الجنسيتين ‏اليمنية والصومالية، كانا يترصدان لعملاء البنوك من كبار ‏السن، ويدعيان مساعدتهم، ثم يستبدلان بطاقاتهم الائتمانية بأخرى ‏مشابهة ويستغلانها في الشراء من محلات المجوهرات والأجهزة ‏الذكية.‏

وضمن جهود قوات الأمن بالمدينة المنورة، فقد تم إلقاء القبض ‏على 6 مقيمين من الجنسية السودانية، والهندية والباكستانية، ‏تمكنوا من سرقة 11 مولدًا كهربائيًا، تقدر قيمتها بـ 1.1 مليون ‏ريال.‏

وتم ضبط مواطن، عقب احتياله عبر متجره الإلكتروني على ‏ضحاياه من خلال “سناب شات”، بالترويج لبيع هواتف ذكية ‏بأسعار منافسة، إذ تم تحويل 4 ملايين ريال لحسابه، دون توريد ‏البضاعة للمستفيدين.‏

Source akhbaar24.argaam

