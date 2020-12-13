الغذاء والدواء الأمريكية توصي بتناول جرعتين بدلا من واحدة من لقاح فايزر

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أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأخذ جرعتين من لقاح شركتي فايزر وبيونتيك بدلا من الاكتفاء بجرعة واحدة.

وقال الدكتور ستيفن هان، مفوض الغذاء والدواء الأمريكية، إن العلم والبيانات حددا قرار الإدارة، مبيناً أن العلماء يعملون على مدار الساعة لمراجعة البيانات المتعلقة باللقاح.

وأضاف – خلال مؤتمر افتراضي أمس (السبت) – أن الكفاءة لا تعني التسرع، وأن فرق المراجعة تواصل البحث عبر البيانات.

من جانبه، أكد الدكتور بيتر ماركس، مدير مركز تقييم وبحوث البيولوجيا التابع للإدارة أنه كان هناك الكثير من الجدال حول الحماية التي توفرها جرعة واحدة من لقاح “فايزر – بيونتيك “.

وأردف: “لقد أمضينا الكثير من الوقت في مراجعة البيانات بعناية، ويبدو أنه من غير المناسب التوقع بأن جرعة واحدة قد تكون جيدة دون التأكد من ذلك”.

Source akhbaar24.argaam

