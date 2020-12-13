

كابول 28 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 13 ديسمبر 2020 م واس

قُتل شخصان وأصيب اثنان آخران إثر وقوع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول.

وأفادت شرطة العاصمة الأفغانية اليوم، أن عبوة ناسفة مغناطسية كانت مثبتة بسيارة انفجرت قرب فندق في العاصمة كابول.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.

// انتهى //

10:41ت م

0017





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل شخصين في انفجار بالعاصمة الأفغانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.