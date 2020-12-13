السعودية اليوم / البرازيل تسجل 43900 إصابة جديدة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت إن البرازيل سجلت 43900 إصابة مؤكدة بفيروس

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و781799 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 179765 .

// انتهى //

03:01ت م

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ريو دي جانيرو 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسقالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت إن البرازيل سجلت 43900 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية و 686 حالة وفاة جراء كوفيد -19.وأشارت بيانات الوزارة إلى أن البرازيل سجلت حتى الآن ستة ملايين و781799 إصابة منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 179765 .// انتهى //03:01ت م0107

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